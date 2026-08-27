Fed’den faiz artışı mesajı: 50 baz puana kadar kapı açık

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ABD Merkez Bankasının (Fed) Jackson Hole’da düzenleyeceği yıllık ekonomi sempozyumu öncesinde para politikasına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun Fed’in hedefinden uzak olduğunu ve mevcut politika faizinin ekonomiyi gereğinden fazla desteklediğini söyledi.

Yahoo Finance’e konuşan Schmid, “Bize verilen yüzde 2’lik hedefe ulaşamadık. Fed için bir değerlendirme tablosu oluşturacaksak bu tabloda yüzde 2 enflasyon ve fiyat istikrarı yer alır. Henüz orada değiliz” dedi.

Mevcut faiz seviyesinin kısıtlayıcı olmadığını savunan Schmid, “Tartışılan soru şu: Kısa vadeli politika faizi fazla destekleyici mi, yoksa kısıtlayıcı mı? Ben fazlasıyla destekleyici olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Faiz artışı seçeneğini gündeme getirdi

Schmid, enflasyon karşısında zamanında adım atılmaması halinde ilerleyen dönemde daha sert faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

Politika faizinde 25 veya 50 baz puanlık artışın etkisine değinen Schmid, “Muhtemelen davranışları değiştirir ve zaten amaçlanan da budur” değerlendirmesinde bulundu.

Fed’in böyle bir faiz artışına gitmesi gerekip gerekmediği sorusuna ise “Göreceğiz” yanıtını veren Schmid, bankanın enflasyonla mücadeleye ters düşen veriler karşısında etkili bir tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Tarım emtialarındaki yükselişe dikkat çekti

Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını artırdığını kabul eden Schmid, enflasyonun yalnızca arz kaynaklı gelişmelerle açıklanamayacağını savundu.

Ekonomideki iç talebe odaklandığını belirten Schmid, veri merkezi yatırımlarında kullanılan teknoloji ve malzemelere yönelik talebin arttığına işaret etti. Bu talebin yalnızca büyük teknoloji şirketlerinden değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerden de geldiğini kaydetti.

Schmid ayrıca tarım emtialarının son birkaç haftada yüzde 20 ila yüzde 30 yükseldiğini belirterek bunun enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturacağını ifade etti.

Enflasyon verisi umut vermedi

Fed’in yakından takip ettiği çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Aylık fiyat artışı ise hazirandaki yüzde 0,1 seviyesinden yüzde 0,2’ye çıktı.

Son verinin enflasyonla mücadelede ilerleme sağlandığı yönünde bir işaret vermediğini söyleyen Schmid, Fed’in talep koşullarını politika faizi aracılığıyla sınırlandırabileceğini dile getirdi.

Fed’in toplantı sayısı azalabilir

Schmid, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yıllık FOMC toplantısı sayısını sekizden altıya düşürme önerisine de destek verdi.

Toplantılar arasındaki sürenin uzamasının daha fazla ekonomik veri toplanmasına imkân sağlayacağını belirten Schmid, para politikası kararlarında tek bir veriden ziyade genel eğilimin dikkate alınması gerektiğini söyledi.