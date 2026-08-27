Fed yetkilisi Hammack'ten enflasyon uyarısı: Harekete geçme zamanı geldi

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Hammack, Jackson Hole'da CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, enflasyonu yeniden hedef seviyeye çekebilmek için faiz politikasında sıkılaşmanın uygun olacağını ifade etti.

"Enflasyonu yeniden hedefe düşürmeye yardımcı olmak adına bir miktar kısıtlayıcı duruş sergilememizin yerinde olacağını düşünüyorum." diyen Hammack, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesinin fiyat baskılarının kontrol altına alınmasını zorlaştıracağına dikkat çekti.

Hammack, "Enflasyon hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa, onu yeniden aşağı çekmemiz o kadar zor olacak." ifadelerini kullandı.

Cleveland Fed Başkanı, geçen ayki Fed toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasını savunan ve bu görüşü nedeniyle muhalif kalan üç yetkiliden biri olmuştu. Fed yetkilileri söz konusu toplantıda politika faizini üst üste beşinci kez sabit tutmuştu.

Öte yandan Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD'de enflasyon baskısının devam ettiğine işaret etti. Fed'in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE), Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi de aynı dönemde yıllık yüzde 3,3 yükseldi.

Enflasyonun beş yılı aşkın süredir Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretmesi, para politikasına ilişkin tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Hammack, enflasyonun hedefin üzerinde uzun süre kalmasının toplumda fiyat artışlarının kalıcı olacağı yönünde bir algının yerleşmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Hammack, "Bana göre, enflasyon hedefimizi bu kadar uzun süredir tutturamamamızla ilgili asıl sorun, halk nezdinde enflasyonist bir zihniyetin yerleşmeye başlaması riskidir." değerlendirmesini yaptı.