Hisarcıklıoğlu’ndan bankalara faiz çağrısı: 3 puanlık indirimi ticari kredilere yansıtın

Diyarbakır'da, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle "İş Dünyası Finans Buluşması" programı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün reel sektör ve finans sektörüyle aynı salonda bir arada olduklarını belirterek, bunun önemine işaret etti.

Finansmanın adeta vücuttaki kan akışı gibi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, kan akışı tıkandığı zaman organların düzgün çalışmadığını, hastalıkların başladığını ifade etti.

"Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir"

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Finansmana erişimde sıkıntıların tek sorumlusu bankalarımız değil, bunu biliyoruz. Makroekonomik koşullar, kredi büyüme sınırları gibi düzenlemeler nedeniyle bankalarımızın da elleri kolları bağlı ama hepimizin derdi ortak. Empatiyi güçlendirip, birbirimizi doğru anlarsak ve birlikte hareket edersek bu sorunların iyileştirilmesi için güçlü bir ortak ses olabiliriz. Bu toplantıyı kıymetli kılan da bu. En büyük sıkıntı daralan kredi limitleri, yüksek faizler, aşırı teminat talepleri. Sizlerden bu yönde gelen talepleri aktarıyoruz. Ticari kredilerdeki büyüme sınırı kobilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıp gevşetilmesi lazım.

Yüksek enflasyonla mücadeleyi zayıflatmayacak şekilde reel ekonomiye dönük desteklerin hızlıca hayata geçirilmesi lazım. İhracatçımızı rahatlatmak için reeskont kredilerinin döviz dönüşüm desteğinin ciddi ölçülerde arttırılmasını talep ediyoruz. Bazı taleplerimizin neticesinde düşük faizli, uzun vadeli, Kredi Garanti Fonu destekli 'Nefes Kredileri'nin başlatılmasını sağladık ama denizde bir damla su. Şimdi bunun 100 milyara çıkartılmasını istiyoruz. Teminat yetersizliği çeken firmalara nefes aldıracak, finansman yükünü hafifletecek, üretim ve istihdamı koruyacak, yeni imkanların getirilmesini bekliyoruz.

Artan maliyetler özellikle tarımda, istihdamda ve enerjide hepimizin belini büküyor. Merkez Bankası 2 gün önce güzel bir kararla faiz oranlarına 3 puanlık indirim sağladı. Şubat ayında da yüzde 40'larda seyreden Türk lirası gecelik faiz oranı yüzde 37'ye çekildi. Merkez Bankası'nın bu normalleşme adımı piyasalara nefes aldıracak olumlu bir gelişmedir. Bunu sanayicimiz, tüccarımız üzerindeki faiz yükünü hafifletmek adına memnuniyet verici bir başlangıç olarak görüyoruz. Bankacılık sektörümüzü de vakit kaybetmeksizin, ticari kredi faizlerine 3 puanlık indirimi yansıtmaya davet ediyoruz. Özellikle politika faiziyle kredi faizlerinin arasında tam 20 puan fark var. Bu faiz yükünü taşıyamayız."