Morgan Stanley'den TCMB için yeni faiz tahmini: İlk indirim için tarih verdi
Morgan Stanley, TCMB'nin eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağını, ilk indirimlerin ise ekim ve aralık aylarında gelebileceğini öngördü. Banka, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e gerilemesini beklerken, 3 Eylül'de açıklanacak ağustos enflasyon verisini faiz kararları açısından kritik eşik olarak gösterdi.
Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit tutacağını, faiz indirimlerine ise yılın son çeyreğinde başlayacağını öngördü.
Georgi Deyanov liderliğindeki ekonomistlerin hazırladığı raporda, 3 Eylül'de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisinin faiz patikası açısından belirleyici olacağı vurgulandı. Enflasyonun beklentilerin kayda değer biçimde altında kalması durumunda, faiz indirimlerinin daha erken başlayabileceği belirtildi.
Ağustos enflasyonu için yüzde 31,8 tahmini
Morgan Stanley ekonomistleri, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ağustosta aylık yüzde 2,1 artmasını öngörüyor. Bu tahmine göre yıllık enflasyonun yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bankanın temel senaryosunda TCMB'nin eylül toplantısında faiz oranını değiştirmemesi, ardından ekim ve aralık aylarında indirim adımı atması yer alıyor.
Fonlama maliyetindeki düşüşe dikkat çekildi
Raporda, TCMB'nin bu hafta bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasıyla ortalama fonlama maliyetinin yüzde 40'tan yüzde 37'ye gerilediğine işaret edildi. Söz konusu oran, şubat ayından bu yana ilk kez yüzde 40 seviyesinin altına indi.
Morgan Stanley, para politikasındaki bu gevşeme sinyallerinin ardından TCMB'nin faiz indirim döngüsünü yılın son çeyreğinde başlatacağını tahmin etti. Banka, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e çekilmesini bekliyor.