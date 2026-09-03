Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı nedir?

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Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammında hesap başladı. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi temmuz ayında gelirken, ağustos enflasonunun açıklanmasıyla zam hesabında ikinci veri de netleşmiş oldu.

TÜİK verilerine göre TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Ağustos enflasyonu ile bilirkte memur ve memur emeklisi Ocak 2027'de geçerli olacak zam oranına kilitlendi.

Yüzde 1,84 gelen ağustos enflasyonu memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’de alacağı enflasyon farkının ikinci verisi olurken, kesin zam oranı ağustos-aralık döneminin toplam enflasyonu açıklandıktan sonra belli olacak.

Zam hesabı nasıl yapılacak?

Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri, yılın ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı alacak. Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de uygulanacak maaş artışında ise 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak.

Temmuz-aralık döneminde oluşacak 6 aylık enflasyon yüzde 4'lük toplu sözleşme zammını aşarsa, aşan rakam enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek. Bu farkın üzerine de 2027'nin ilk yarısı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak.

İki aylık kümülatif zam oranı 3,65 oldu

Temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 1,78 artmasıyla ikinci altı aylık dönemin ilk enflasyon verisi belli olmuştu. Ağustos verisiyle birlikte iki aylık kümülatif zam oranı yüzde 3,65 oldu.

Ancak memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasının ardından belli olacak.

Gelecek 4 ayın enflasyon verileri de bu orana kümülatif olarak eklenecek. Hükümet gerekli görürse, ocak ayında çıkacak net 6 aylık enflasyon oranının üzerine bir de "refah payı" (ek zam) eklenebilir Net zam oranı ise ocak ayının ilk haftasında açıklanacak aralık enflasyonuyla belli olacak.