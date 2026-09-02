Fed'de eylül hesabı başladı: New York Fed Başkanı Williams'tan faiz mesajı

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New York Fed Başkanı John Williams, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini belirterek son dönemde açıklanan verilerin cesaret verici olduğunu söyledi.

Temmuz toplantısında faizlerin sabit tutulması yönündeki karara destek verdiğini belirten Williams temel enflasyon eğiliminin de kademeli olarak gerilediğine dikkat çekti. Gümrük vergilerinin fiyatlar üzerindeki ilk etkilerinin zayıflamaya başladığını söyleyen Williams, yüksek enerji fiyatlarının da henüz ekonominin geneline yayılan ikincil etkilere yol açmadığını ifade etti. Hizmet enflasyonundaki yukarı yönlü baskının ise sürdüğünü belirtti.

Eylül kararı için verileri izleyecek

Williams, Fed'in mevcut faiz seviyesinin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri arasındaki denge açısından "iyi bir noktada" olduğunu söyledi. Fed'in 15-16 Eylül'de yapacağı bir sonraki toplantıya kadar açıklanacak ekonomik verileri değerlendireceklerini belirten Williams, faizlerin bundan sonraki seyrine ilişkin net bir yönlendirmede bulunmadı.

Fed bu yıl gerçekleştirdiği beş toplantıda da faizleri değiştirmedi. Temmuzdaki son toplantıda ise oy hakkına sahip üç üye, faizlerin 25 baz puan artırılması yönünde karşı oy kullandı.