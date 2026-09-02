ABD'de son 9 ayın en düşük özel sektör istihdamı

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ABD'de özel sektör istihdamı ağustos ayında beklentilerin altında artarken işe alım hızı yılın en düşük seviyesine geriledi.

ADP Research tarafından açıklanan Ulusal İstihdam Raporu'na göre özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 47 bin kişilik artış yönündeydi.

Bir önceki aya ilişkin istihdam artışı ise 46 bin kişi olarak revize edildi.

İşe alım hızı yılın en düşük seviyesinde

Veriler, ABD'de özel sektör işverenlerinin ocak ayından bu yana en düşük hızda yeni istihdam yarattığını gösterdi. İmalat, profesyonel hizmetler ve bilgi teknolojilerinde istihdam azalırken eğitim ve sağlık hizmetleri, inşaat ile eğlence ve konaklama sektörlerinde istihdam artışı devam etti.

Ücret artışları da öngörülemez hale geldi

ADP Başekonomisti Nela Richardson, istihdam piyasasındaki değişimin ücretlere de yansıdığına dikkat çekti. Richardson, bir dönem daha öngörülebilir olan ücret artışlarının demografik değişimler, kalıcı enflasyon ve yapay zekanın istihdam üzerindeki etkileri nedeniyle artık daha karmaşık bir görünüm sergilediğini belirtti.