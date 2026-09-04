Çin petrol piyasasında OPEC’in önüne geçti

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Küresel petrol piyasasında güç dengesinin değiştiğine yönelik dikkat çekici bir çıkış geldi. Rus enerji devi Rosneft’in CEO’su Igor Sechin, Çin’in artık petrol fiyatları ve küresel enerji akışı üzerinde OPEC’ten daha fazla etkili olduğunu söyledi.

Bu değerlendirme, Çin’in 2026’da ham petrol ithalatını günlük yaklaşık 5,5 milyon varil azaltmasına rağmen piyasanın merkezindeki konumunu korumasına dayanıyor. Bu tablo, petrol piyasasında yalnızca üretici ülkelerin değil, büyük tüketicilerin de fiyat oluşumunu belirleyen ana aktörler haline geldiğini gösteriyor.

Çin’in talebindeki bu gerileme, fiyatlar üzerinde doğrudan baskı oluştururken aynı zamanda Pekin’in tüketici olarak ne kadar büyük bir piyasa gücüne sahip olduğunu da ortaya koyuyor. İthalattaki frene yalnızca ekonomik yavaşlama değil, elektrikli araç kullanımının hızla artması, ağır taşımacılıkta elektrikli kamyonların yaygınlaşması ve sanayide enerji verimliliğinin yükselmesi de eşlik ediyor.

Sechin’in çıkışı, petrol piyasasında uzun süredir kabul gören üretim merkezli bakışın artık tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Piyasa, OPEC’in ne kadar petrol üreteceği kadar Çin’in ne kadar petrol alacağına da bakıyor.

Çin’in ithalat freni ve rezerv gücü yeni denge kuruyor

Sechin’e göre Çin’in bu yıl petrol ithalatını günlük 5,5 milyon varil azaltması, küresel piyasayı tek başına etkileyecek büyüklükte bir değişim yarattı. Bu hacim, birçok OPEC üyesinin toplam üretimini aşan bir düzeye karşılık geliyor.

Çin’in etkisini güçlendiren tek unsur ithalat büyüklüğü değil. Pekin aynı zamanda çok büyük stratejik petrol rezervlerine sahip. Resmi büyüklük net olarak açıklanmasa da piyasa tahminleri Çin’in 1 milyar ile 1,7 milyar varil arasında ham petrol stoku tutabildiğine işaret ediyor.

Bu kapasite, Çin’e piyasadan petrol çekmeyi hızlandırma ya da yavaşlatma konusunda önemli bir esneklik sağlıyor. Fiyatların düşük olduğu dönemlerde stok artıran Pekin, yükseliş dönemlerinde ithalatı azaltarak talep baskısını sınırlayabiliyor.

Böylece Çin artık yalnızca dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından biri değil, aynı zamanda fiyat hareketlerini dolaylı biçimde yönlendirebilen bir güç merkezi haline geliyor. Bu da petrol piyasasında yeni dönemin yalnızca üretim kararlarıyla değil, talep yönetimiyle de şekillendiğini gösteriyor.

OPEC’in etkisi zayıflarken talep tarafı öne çıkıyor

Sechin, OPEC’in küresel enerji piyasasındaki etkisinin önceki yıllara göre zayıfladığını savunuyor. Özellikle bazı üyelerin gruptan ayrılması, üretim kotalarının piyasa üzerinde eskisi kadar güçlü sonuç yaratmaması ve jeopolitik risklerin arz politikalarının önüne geçmesi bu görüşü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

OPEC+ hâlâ küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını kontrol ediyor. Buna rağmen fiyatlar artık yalnızca arz kararlarına göre hareket etmiyor. Savaşlar, tanker trafiğindeki kesintiler, yaptırımlar ve büyük tüketicilerin alım iştahı fiyatlamada daha belirgin hale geliyor.

Bu nedenle petrol piyasasında yeni bir gerçeklik oluşuyor. Üretici ülkelerin ne yapacağı kadar, tüketici ülkelerin nasıl davranacağı da yakından izleniyor. Çin’in ithalat politikasındaki her değişim, küresel fiyatlar açısından OPEC toplantıları kadar dikkatle takip edilmeye başladı.

Bu tablo, petrol piyasasında “kontrol kimde” sorusunu yeniden gündeme taşıyor. OPEC arz tarafında etkisini korusa da, talep tarafında Çin’in ağırlığı giderek daha görünür hale geliyor.



Elektrikli araçlar ve Rus petrolü akışı tabloyu değiştiriyor

Çin’de petrol talebini aşağı çeken en önemli başlıklardan biri enerji dönüşümü oldu. 2026’nın ikinci çeyreğinde ülkedeki petrol tüketimi yıllık bazda yaklaşık yüzde 9 geriledi. Elektrikli kamyon kullanımındaki hızlı artış ve elektrikli araçların ilk yarıda milyonlarca ton petrol tüketimini ikame etmesi, düşüşün yalnızca geçici olmadığını gösteriyor.

Ağır taşımacılıkta elektrikli araç kullanımının artması, Çin’in petrol talebini yapısal olarak aşağı çekebilecek bir değişimin işareti olarak görülüyor. Eğer bu eğilim devam ederse, Çin’in ithalatındaki düşüş ekonomik dalgalanmanın ötesinde kalıcı bir dönüşüme dönüşebilir.

Buna karşılık Çin’in toplam petrol talebi zayıflarken Rus petrolüne yönelik alımlarının güçlü kalması da dikkat çekiyor. Sinopec’in Rusya’dan alımları artırması, Pekin’in tedarik kaynaklarını fiyat avantajına göre yeniden şekillendirdiğini gösteriyor.

Rus petrolünün Orta Doğu, Brezilya ve Batı Afrika kaynaklarına göre daha ucuz olması, Çinli rafinerilere maliyet avantajı sağlıyor. Bu durum Rusya’nın enerji ihracatında Çin’e bağımlılığını artırırken, Çin’in pazarlık gücünü de daha da yükseltiyor.

Fiyatlar artık yalnızca OPEC’e değil Hürmüz’e ve Pekin’e bakıyor

OPEC+ son dönemde üretim kesintilerinin bir bölümünü geri aldı ve arzı artırdı. Ancak petrol fiyatları bu adımlara rağmen yalnızca üretim politikasına göre şekillenmiyor. ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğine yönelik riskler ve Rus enerji altyapısına dönük baskılar, fiyatları yukarı taşıyan ana unsurlar arasında yer alıyor.

Brent petrol 95 dolar civarında seyrederken son haftadaki yükselişin önemli bölümü arz endişeleri ve jeopolitik risklerden beslendi. Bu görünüm, OPEC+ kararlarının artık tek başına yön belirlemekte zorlandığını ortaya koyuyor.

Küresel petrol piyasası bir yandan arz kısıtlarını, diğer yandan talep dönüşümünü aynı anda fiyatlıyor. Bu nedenle yeni dengede OPEC’in kararları kadar Çin’in ithalat politikası, rezerv yönetimi ve enerji dönüşümünün hızı da belirleyici hale geliyor.

Sechin’in “OPEC değil Çin belirliyor” çıkışı tartışmalı olsa da mevcut tablo, petrol piyasasında büyük tüketicilerin rolünün belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında yön arayan piyasalar, yalnızca üretici bloklara değil Pekin’in talep sinyallerine de daha fazla odaklanacak.