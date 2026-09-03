Karadeniz’de tezgahlar şenlendi: Tanesi 30 liraya kadar düştü

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan balıkçılar, sezonun ilk günlerinde bol miktarda palamutla kıyıya dönüyor. Av miktarındaki artışla birlikte uygun seviyelere gerileyen fiyatlar da vatandaşların palamuda ilgisini artırdı.

Sabahın erken saatlerinde avdan dönen teknelerin kentin farklı limanlarına getirdiği balıklar, Perşembe ve Altınordu ilçelerindeki tezgahlarda satışa çıkarılıyor.

Palamudun tanesi 30 liradan başlıyor

Perşembe ilçesindeki balık tezgahlarında palamudun tanesi, büyüklüğüne göre 30 ila 100 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Sezonun bereketli başlaması hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürürken, tezgahlarda da yoğunluk yaşanıyor.

Balıkçılardan Tarık Arslantürk, yaptığı açıklamada sezonun beklentileri doğrultusunda bereketli başladığını ve teknelerin bol miktarda balıkla limanlara döndüğünü belirtti.

Sezonun ilk gününde palamut fiyatlarının daha yüksek olduğunu ifade eden Arslantürk, "Şu anda palamudun boyuna göre tanesi 30 ila 100 lira arasında satışa sunuluyor." dedi.

Palamutun yanı sıra mezgit ve istavrit de bol

Balıkçı Kemal Özbek de fiyatların uygun seviyelerde olduğunu belirterek, "Sezon çok şükür bereketli başladı. Palamut başta olmak üzere çeşitlerimiz oldukça bol. Bu sezon Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Bunun yanı sıra bol miktarda mezgit ve istavrit avlanıyor. İnşallah vatandaşlarımız bol bol balık tüketebilecek. Özellikle geçen sezon palamut çok az avlanmıştı. Vatandaş palamudu özlemiş. İlk tercih ettiği balıkların başında palamut geliyor." şeklinde konuştu.

Kadir Çelik ise vatandaşların balığa gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, sezonla birlikte tezgahların hareketlendiğini söyledi.

Vatandaşın tercihi palamut oldu

Tezgahlardan alışveriş yapan Ümit Öztürk de palamudu tercih ettiğini belirterek, "Balığı çok özledik, özellikle palamudu. Tezgahlarda her çeşit balık var. Benim tercihim palamut oldu ve üç adet satın aldım. Fiyatlar da gayet uygun." diye konuştu.