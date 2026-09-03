Eylül ayı kira artış oranı belli oldu! Kiralar ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Buna göre ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 31,51 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte eylül ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 31.79 oldu.

Ağustos ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,84 yıllık ise yüzde 27,95 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle ağustos ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 31,79 olmuştu.

Kiralar ne kadar olacak? Ne kadar artacak?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

20.000 TL= 26.358 TL

30.000 TL= 39.537 TL

40.000 TL= 52.716 TL

50.000 TL= 65.895 TL

60.000 TL= 79.074 TL