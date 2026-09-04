Mazota zam geldi mi, benzine zam var mı? Motorin, akaryakıt fiyatları arttı mı?
Brent petrol 95 dolardan işlem görüyor. Araç sahipleri bugün akaryakıta zam gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Bugün yine "Mazota zam geldi mi, benzine zam var mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Brent petrol temmuz ayından bu yana yükselişte... Brent 95 dolara yükselirken milyonlarca araç sahibi her gün akaryakıta zam gelip gelmediğini sorguluyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Mazota zam geldi mi, benzine zam var mı?
Evet, gece yarısından itibaren mazota 7 lira 72 kuruş, benzine ise 2 lira 48 kuruş zam geldi.
İstanbul'da mazot fiyatı 89 liraya ulaşırken benzin ise 77 liraya yükseldi.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı 76.92 TL
Motorin litre fiyatı: 88.89 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı 76,77 TL
Motorin litre fiyatı: 88,76 TL
LPG litre fiyatı: 33,19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 77.89 TL
Motorin litre fiyatı: 90.02 TL
LPG litre fiyatı: 35.09 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 78.17 TL
Motorin litre fiyatı: 90.29 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL