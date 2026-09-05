Basra Körfezi'nde patlama sesleri duyuldu

İran'ın Basra Körfezi'ndeki başlıca petrol ihracat terminallerinden Hark Adası çevresinde birden fazla patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Seslerin kaynağı henüz belirlenemezken, İran Öğrenci Haber Ağı (SNN), ABD'nin ada kıyısındaki küçük bir petrol tankerini hedef aldığını öne sürdü.

Haberde, söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Duman veya yangın görülmedi

Fars Haber Ajansının haberine göre patlama sesleri, haberin yayımlanmasından yaklaşık bir saat önce Körfez yönünden geldi. Bölgede seslere eşlik eden herhangi bir duman ya da yangın gözlenmediği belirtildi.