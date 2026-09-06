Hürmüz'de gerilim tırmanıyor: ABD ve İran'dan karşılıklı tanker hamlesi

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ABD ile İran arasındaki çatışmalar hafta sonunda Hürmüz Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı. Yerel kaynakların aktardığına göre İran, ABD tarafından işletilen insansız bir deniz aracına ve çeşitli ticari gemilere saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Gelişmeler, ABD'nin İran'a ait üç petrol tankerini hedef almasının ardından bölgede karşılıklı saldırıların yeni bir aşamaya taşındığına işaret etti.

İran'dan ABD'ye ait insansız deniz aracına saldırı iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda koruma altındaki bir bölgeye girmeye çalıştığını öne sürdüğü ABD'ye ait uzaktan kumandalı insansız deniz aracını hedef aldığını açıkladı.

İran tarafı daha önce de ABD'ye ait bir uçak gemisi ve donanma destroyerine balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Amerikan savaş gemilerinin füzelerden kaçındığını ve saldırıda herhangi bir personelin yaralanmadığını bildirdi.

ABD üç İran tankerini vurdu

Washington, İran'ın saldırılarına üç ham petrol tankerini hedef alarak karşılık verdi.

M/T Downy ve M/T Stark 1 isimli tankerlerin kalıcı olarak kullanılamaz hale getirildiği, yüksüz M/T Kylo'nun ise Umman Körfezi'nde imha edildiği belirtildi. CENTCOM daha sonra Kylo'nun battığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de İran'ın Amerikan gemilerine yönelik saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirterek, saldırılara İran'ın petrol tankerlerinin imha edilmesiyle yanıt verileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz'de üç petrol tankerine saldırı

İran Devrim Muhafızları ayrıca Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz" olarak nitelendirdiği rotalarda ilerleyen üç petrol tankerini hedef aldığını açıkladı. İran güçleri, başka bölgelerde de ABD bağlantılı üç gemiye saldırı düzenlendiğini öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin tanker saldırılarını kınayarak, gerilimin daha fazla tırmanması halinde Washington ve ortaklarının sorumlu olacağını bildirdi.

Petrol sevkiyatındaki kayıp dikkat çekiyor

Hürmüz Boğazı çevresindeki çatışmalar, bölgeden gerçekleştirilen petrol sevkiyatları üzerindeki baskıyı da artırıyor.

TankerTrackers verilerine göre Orta Doğu'nun ham petrol ihracatı ağustos ayında, günlük sevkiyatın ortalama 18,5 milyon varil olduğu ocak ve şubat dönemine kıyasla yüzde 39 daha düşük seviyede gerçekleşti.

Savaş öncesi seviyelere göre ihracattaki açık mayıs ayında günlük 12,4 milyon varile kadar çıkarken, ağustos ayında 7,2 milyon varile geriledi.

Türkiye'nin de yer aldığı diplomasi trafiği sürüyor

Askeri hareketlilik devam ederken diplomatik temaslar da hız kazandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel istikrar ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alındı.

Bölgedeki gerilim diğer cephelerde de sürüyor. İsrail, Hizbullah'ın insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdiği suçlamasının ardından Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi. İsrail ordusu aynı zamanda geniş çaplı ve çok cepheli olası bir gelişmeye karşı hazırlık seviyesini test etmek amacıyla sürpriz tatbikatlara başladı.

Yemen'de de çatışmalar şiddetlenirken, hükümet güçleri İran destekli Husilere karşı ilerleme kaydettiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda artan askeri hareketlilik ve ticari gemilere yönelik saldırılar, küresel enerji piyasaları açısından yakından izleniyor. Bölgedeki deniz taşımacılığının güvenliği ve Körfez ülkelerinin petrol ihracatındaki olası yeni aksamalar, petrol fiyatlarının seyri açısından kritik önem taşıyor.