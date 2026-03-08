Gizli rapor ortaya çıktı: ABD'nin saldırısı Tahran'ı deviremeyecek

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ile başlayan savaş 8. gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun teslim olmaya yakın olduğunu ima etmiş, Devrim Muhafızlar ise aylarca aynı tempoda savaşı sürdürebileceklerini açıklamıştı.

Trump, savaş bitiminde İran haritasının bile değişebileceğini öngörürken ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin gizli raporu ortaya çıktı. Trump'ın açıklamalarının aksine rapora göre saldırıların İran hükümetini devirmesi olası değil.

The Washington Post’un ilk kez detaylandırdığı rapor, Trump yönetiminin çatışmanın dört-altı hafta içinde sonuçlanacağı iddiasını çürütüyor.

Tahran güçlü kalmaya devam ediyor

28 Şubat'taki ABD-İsrail ortak saldırısından bir hafta sonra tamamlanan rapora göre İran dini lideri Ali Hamaney öldürülse de İran'da devlet yapısı dirençli kalmaya devam ediyor. Ayrıca parçalanmış muhalefet gruplarının da ülke kontrolünü ele geçirmesi olası görünmüyor.

Küresel piyasalar açısından da uzun vadeli çatışma ihtimali enerji arzını tehdit ediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalar, sigorta şirketlerinin primleri artırması ve ham petroldeki fiyat artışı küresel enflasyona işaret ederken yatırımcılar Trump yönetiminin stratejisini değiştirip değiştirmeyeceğini merak ediyor.