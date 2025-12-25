Gmail’e adresi değiştirme özelliği geliyor

Google, @gmail.com uzantılı e-posta adreslerini değiştirebilmenin önünü açtı. Kullanıcılar artık Gmail adreslerini yine @gmail.com uzantılı olacak şekilde değiştirebilecek. Google bugüne kadar sadece üçüncü taraf e-posta adreslerini Google Hesabı e-postası olarak kullananlara adres değiştirme izni veriyordu.

Yeni özellik kademeli olarak sunulacak

Google'dan yapılan açıklamada, "Google Hesabınıza bağlı e-posta adresi, Google hizmetlerine giriş yapmak için kullandığınız ve hesabınızı tanımlayan adrestir. İsterseniz, @gmail.com ile biten Google Hesabı e-posta adresinizi yine @gmail.com ile biten yeni bir adresle değiştirebilirsiniz" ifadelerine yer verilirken, adres değiştirme özelliğinin yakında tüm kullanıcılara sunulacağı öğrenildi.

Chip'in Google’ın destek sayfasından derlediği bilgilere göre, yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mevcut @gmail.com adreslerini farklı bir kullanıcı adına sahip yeni bir @gmail.com adresiyle değiştirebilecek.

Google’ın paylaştığı detaylara göre:

-Eski Gmail adresiniz takma ad (alias) olarak tanımlanacak.

-Hem eski hem de yeni adresinize gelen e-postalar aynı gelen kutusunda toplanacak.

-Fotoğraflar, mesajlar ve eski e-postalara ait veriler kesinlikle etkilenmeyecek.

-Gmail, YouTube, Google Haritalar, Drive ve Play Store gibi servislere eski veya yeni adresinizle giriş yapabileceksiniz.

-Adres değişikliğinden sonra 12 ay boyunca yeni bir Gmail hesabı oluşturamaz veya yeni adresi silemezsiniz.

-Her Google Hesabı, Gmail adresini en fazla 3 kez değiştirebilecek (toplamda 4 farklı adres).

Eski adresten e-posta gönderilebilecek

Adres değişikliği öncesinde oluşturulan Google Takvim etkinliklerinde eski adres kullanabilecek, ayrıca eski adresten e-posta göndermeye de devam edebilebilecek. Özellik kullanıma açıldığında, Gmail adresi değiştirme işlemi “Hesabım (My Account)” sayfası üzerinden yapılabilecek.