Goldman Sachs'tan 3 yılın en iyi performansı

17 Nisan 2018

Goldman Sachs, birinci çeyrek kârını ve gelirini açıkladı.

Banka ilk çeyrekte net kârının 2,83 milyar dolar olduğunu, gelirlerinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 10,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Tahminler bankanın 8,75 milyar dolar gelir, 2,2 milyar dolar kâr elde edeceği yönündeydi.

Bu verilere göre Goldman Sachs ilk çeyrekte, son üç yılın en performansını gösterdi.

Rakipleri Citigroup ve Bank of America'nın gelirleri ilk çeyrekte beklentileri karşılamazken, Goldman gelirindeki yüzde 31 artışla Wall Street'in bu yılki en büyük kazananı oldu.