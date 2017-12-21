Güney Afrika'da 'İsrail Büyükelçiliği' kararı
Güney Afrika'da iktidar partisi ANC, ülkenin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'nin maslahatgüzarlık seviyesine indirilmesi kararı aldı.
Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Milli Kongresi (ANC), Filistinlileri desteklemek amacıyla ülkenin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'nin maslahatgüzarlık seviyesine indirilmesi kararı aldı.
ANC, hükümete, Güney Afrika'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin derhal ve şartsız olarak maslahatgüzarlık seviyesine indirilmesi tavsiyesinde bulundu.
ANC'nin beş gün süren konferansı sonunda alınan kararın, BM Genel Kurulu'nda yapılacak Kudüs oylaması öncesinde açıklanması dikkat çekti
Kaynak: Reuters