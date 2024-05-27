Güney Kore ve Kuzey Kore arasında ipler gerildi

Yörüngeye yeni uydu göndereceğini açıklayan Kuzey Kore harekete geçti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin yerel saat ile 22.46’da Sarı Deniz istikametine doğru tanımlanamayan bir füze ateşlediği bildirildi. Füzenin fırlatıldığı yer ile menzili ve ulaştığı irtifa gibi detaylara ise yer verilmedi.

Japonya hükümeti de denemeyi doğrularken, Japonya Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı bölgede seyreden uçaklara bilgi vererek dikkatli olma çağrısında bulundu.

Kuzey Kore uyarı yapmıştı

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne (JCG) bildirim yapan Kuzey Kore, 27 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında uydu fırlatma girişiminde bulunacağını açıklamıştı.

İHA'da yer alan habere göre, Kuzey Kore, Sarı Deniz ve Filipinler'in doğusundaki Pasifik Okyanusu açıklarına uyduyu taşıyan roketin ya da roket parçalarının düşebileceği konusunda uyarırken, JCG bölgede seyreden gemilere dikkatli olma çağrısında bulunmuştu.

Yörüngeye casus uydu göndermişti

Kuzey Kore geçtiğimiz yılın mayıs ve ağustos aylarında yapılan 2 başarısız fırlatma girişimi sonrasında kasım ayında Malligyong-1 adlı casus uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdiğini açıklamıştı.

Pyongyang yönetimi 2024 yılında da yeni uyduları yörüngeye göndermeyi hedeflediğini duyurmuştu.