Hamaney öldürüldü: İran'da yeni lider kim olacak? Hamaney'in yerine kim gelecek?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu Orta Doğu'da tansiyonu yeniden yükseltti. Karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte İran'ın ABD üslerini hedef aldığı, ülkede ağır can kayıpları yaşandığı bildirildi. Bölgedeki gelişmeler, çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Trump duyurdu, İran doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu. Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamaney'in operasyon sırasında hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Kısa süre sonra İran devlet televizyonu da Hamaney'in öldüğünü doğruladı. Resmi açıklamada, saldırıların ardından Hamaney'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hamaney'in ölümü, İran'da yönetim yapısının nasıl şekilleneceği ve bölgedeki çatışmanın seyrinin nasıl değişeceği konusunda yeni bir belirsizlik sürecini beraberinde getirdi.

Hamaney'in planı devrede mi?

Amerikan ve İsrail saldırıları başlamadan önce, İran'ın yaklaşık 40 yıldır en üst otoritesi konumunda bulunan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in, olası bir ölüm durumuna karşı iktidar devrine ilişkin bir yol haritası hazırladığı belirtiliyor.

1989'dan bu yana ülkeyi yöneten 86 yaşındaki Hamaney, anayasal olarak geniş yetkilere sahipti. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan ve devletin temel meselelerinde nihai kararı veren dini lider, destekçileri tarafından dini ve siyasi bir otorite olarak görülüyordu.

İslam devriminin kurucu lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ardından göreve gelen Hamaney, görev süresi boyunca değişim taleplerine mesafeli bir tutum sergiledi. Muhalefet hareketlerine karşı sert önlemler alınırken, sokak protestolarına yönelik müdahaleler uluslararası kamuoyunda da tartışma konusu oldu.

Kendini devrimin ve İslam Cumhuriyeti'nin bekçisi olarak tanımlayan Hamaney'in, görevini devralabilecek isimler üzerinde önceden çalıştığı ifade ediliyor.

Saldırılardan önce görevini devretti

Cumartesi günkü hava saldırılarından önce Hamaney'in ülke yönetimini en yakın müttefiklerinden, deneyimli siyasetçi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'ye devrettiği, böylece Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın fiilen geri planda kaldığı belirtildi.

Laricani ayrıca sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Siyonist suçluları ve onursuz Amerikalıları pişman edeceğiz. Cesur askerlerimiz ve büyük İran milleti, cehenneme giden uluslararası zalimlere unutulmaz bir ders verecek" açıklamasında bulundu.

Siyasi ve askeri müttefik grubu kuruldu

Altı üst düzey İranlı yetkiliye göre Hamaney, savaş koşullarında kendisine ulaşılamaması ya da hayatını kaybetmesi ihtimaline karşı sınırlı sayıda siyasi ve askeri isme karar alma yetkisi verdi. Ayrıca, doğrudan atadığı üst düzey kadrolar için dört aşamalı bir plan oluşturdu.

Bu çerçevede adı geçenler arasında Ali Asgar Hicazi'nin yanı sıra Meclis Başkanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakı Ghalibaf ile askeri başdanışman ve Devrim Muhafızları'nın eski başkomutanı General Yahya Rahim Safevi bulunuyor.

İsrail ordusu, Hicazi'nin de öldürüldüğünü duyurdu. Ancak cumartesi gecesi itibarıyla İran'da fiili yönetimin kimde olduğu netlik kazanmadı.