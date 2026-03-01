Son dakika: Hamaney'in yerine getirilen isim belli oldu!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından, anayasal düzenlemeler çerçevesinde üç üyeli geçici liderlik konseyi kuruldu. Konseye, din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi.

Devlet televizyonu duyurdu

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi'nin geçici liderlik konseyine dahil edildiğini açıkladı. Konseyde ayrıca Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei yer alıyor.

Veliyy-i Fakih görevleri ortak yürütülecek

Yapılan düzenlemeye göre, yeni dini lider belirlenene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının yetkilerini geçici olarak birlikte kullanacak.

İran'ın önde gelen din adamları arasında gösterilen Ayetullah Ali Rıza Arafi, halihazırda Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.