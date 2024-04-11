Hamas lideri Haniye'nin üç oğlunun öldürüldüğü İsrail saldırısı nasıl gerçekleşti?

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, dün İsrail tarafından Gazze'de düzenlenen hava saldırısında üç oğlu ve dört torununun öldürüldüğünü açıkladı.

Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye'nin içinde olduğu araç Gazze Şehri yakınındaki El Şati kampında hedef alındı.

İsrail ordusu saldırıyı gerçekleştirdiğini doğrularken Haniye, saldırı nedeniyle Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey komutanlara danışılmadan gerçekleştirildiğini belirtti, ancak İsrail hükümetinden bu yönde henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırıdan sonra İsrail ordusu yetkilileri, Haniye'nin oğullarının Hamas'ın silahlı kanadında yer aldıklarını iddia etti ve "Üç Hamas üyesi, terörist faaliyetler gerçekleştirmek üzere hareket halindeyken vuruldu" dedi.

Haniye saldırıdan sonra ne dedi?

Reuters haber ajansı, Haniye'nin oğulları ve torunlarını taşıyan aracın bayram ziyareti yolculuğunda vurulduğunu aile üyelerine dayanarak aktardı.

Haniye'nin savaş sırasında Gazze'de kalan oğullarının yanı sıra üçü kız dört torununun da öldürüldüğü bildirildi.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, "Alçakça saldırı sonucu Haniye'nin Mona, Amal, Halid ve Razan adlı torunlarının öldüğü" söylendi.

İsrail ordusu konuyla ilgili soruya "henüz böyle bir bilgimiz" yok yanıtını verdi.

İsmail Haniye, oğullarının ve torunlarının ölüm haberini, Katar'ın başkenti Doha'ya tedavi için götürülen yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada aldı.

Haniye, saldırının örgütün ateşkes müzakerelerindeki taleplerini etkilemeyeceğini söyledi.

Çarşamba günü Al Jazeera'ya konuşan Haniye, çocukları ve torunlarının Gazze'nin kuzeyindeki El Şati mülteci kampında bayram için akrabalarını ziyaret ederken İsrail'in hava saldırısında hedef alındığını söyledi.

Haniye, İsrail ile Hamas arasında 6 aydır devam eden savaşta ailesinden neredeyse 60 kişinin öldürüldüğünü, bunlardan 14'ünün İsrail'in Ekim ayında Haniye'nin Gazze'deki aile evine düzenlediği hava saldırısı sırasında öldüğünü belirtti.

Hamas lideri, saldırının grubun kalıcı bir ateşkes ve yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi taleplerini değiştirmeyeceğini söyledi.

Haniye, "Tüm halkımız ve Gazze'deki tüm aileler kanla ağır bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim" dedi ve şöyle devam etti:

"Taleplerimiz çok net ve belirli ve bunlardan ödün vermeyeceğiz. Düşman, oğullarımı, müzakerelerin yoğunlaştığı noktada ve hareket daha yanıt vermeden hedef almanın, Hamas'ı tutumunu değiştirmeye zorlayacağını sanıyorsa, delirmiş olmalı."

Haniye, "Oğullarımın kanı, halkımızın kanından daha aziz değil" diye de konuştu.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Haniye'ye bir taziye telefonu açtı.

Erdoğan görüşmede Haniye'ye, 'İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceği" mesajını iletti.

2017'de Hamas'ın siyasi liderliğine getirilen Haniye, bir süre Türkiye'de de yaşadı.

Bu Haniye'nin 7 Ekim sonrası kaybettiği ilk aile üyeleri değil. Bir oğlunun daha Şubat ayında öldürüldüğü bildirilmişti.

Al Jazeera kanalına konuşan Hamas kaynakları, Haniye'nin 13 oğlu olduğunu aktarıyor.

Katar'da yaşayan Hamas yöneticisi, erkek kardeşini de 7 Ekim sonrası saldırılarda kaybetti. (BBC Türkçe)