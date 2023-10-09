Hamas'ın saldırılarında dokuz ABD vatandaşı da öldü
ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas saldırısında 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit ettiklerini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Hamas'ın cumartesi günkü saldırılarına ilişkin kayıpları konusunda bilgi verdi.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Miller, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Miller, halihazırda 9 ABD vatandaşının yaşamını yitirdiğini teyit edebildiklerini belirtti.
Bölgede yerleri tespit edilemeyen ABD vatandaşlarının da bulunduğunu kaydeden Miller, "İsrailli ortaklarımızla yakından çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Hamas'ın saldırısında hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 800'ü geçerken, binlerce kişi de yaralanmıştı. İsrail'in Gazze'ye karşı saldırısında da 600'e yakın insan yaşamını yitirmişti.