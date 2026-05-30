Havacılıkta zincirleme çöküş: Yakıt krizi bir şirketin daha sonu oldu

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma enerji fiyatlarını vururken, rekor kıran jet yakıtı ve havacılık sektöründe artan maliyet baskısı havayolu şirketlerini krize sürükledi. Pek çok şirket ya faaliyetlerinin sonlandırdı ya da bilet fiyatlarında artışa gitti.

Artan maliyetleri yolculara yansıtmakta geç kalan havacılık şirketleri bir bir iflas bayrağını çekerken, lisansı iptal edilen Romanya merkezli havayolu şirketi Legend Airlines de yolun sonuna geldi.

Operasyonlarını sonlandırdı

Legend Airlines, uzun süredir yaşadığı mali ve hukuki sorunların ardından operasyonlarını sonlandırdı.

Bükreş ile ABD arasında uçuş başlatmak için 2020'de kurulan şirketin web sitesinde reklamı yapılan Avrupa uçuşlarının hiçbirini gerçekleştirmediği ortaya çıkarken Romanya Sivil Havacılık Otoritesi'nin şirketin işletme ruhsatını iptal ettiği, filosundaki uçakların da hizmet dışı bırakıldığı bildirildi.

Legend Airlines, 2023 yılında Fransa'da insan kaçakçılığı şüphesiyle gündeme gelmişti. Havayolu şirketi suçlamaları reddetse de, sonraki süreçte pek çok soruşturma ile karşılaşmıştı.

İflasa sürüklenen şirketler artıyor

Yılın en büyük havayolu şirketi kapanışı Spirit Airlines oldu. ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi, 2 Mayıs'ta tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini durdurdu.

Houston merkezli Starflite Aviation, Meksikalı Magnicharters, Slovenyalı AlpAvia ve İsveç merkezli H-Bird de iflas eden veya faaliyetlerini sonlandıran şirketler arasında yer aldı.