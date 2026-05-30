Bessent: İran'a yönelik yaptırımlar kademeli olarak kaldırılacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent katıldığı Reagan Ulusal Ekonomi Forumu’nda ABD-İran arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bessent, İran’a yönelik yaptırımların ve İran limanlarına uygulanan ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soruyu cevapladı. Bessent, İran’a uygulanan yaptırımların geri çekilmesinin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini kaydetti. Bessent, söz konusu ablukanın kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kaldırılacak herhangi bir yaptırım yavaş bir şekilde kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

Bessent ayrıca, ABD’nin Başkan Donald Trump öncülüğünde İran’a karşı başlattığı ekonomik kampanya kapsamında İran ile bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasına yönelik planlara ilişkin, "Kaldırılacak olan deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık ‘evlerine dönme' sürecine başlayabilir" ifadelerini kullanmıştı.