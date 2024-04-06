Havalimanında panik: İki yolcu uçağı pistte çarpıştı

İngiltere merkezli havayolu şirketi Virgin Atlantic'in boş bir uçağı başkent Londra'daki Heathrow havalimanının 3. Terminal'inden çekilirken yine bir İngiltere merkezli havayolu şirketi olan British Airways'in jeti ile çarpıştı.

Görgü tanıkları Virgin Atlantic uçağının bir römorkör tarafından geri itilirken kanadının British Airways uçağının kuyruğuna çarptığını söyledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Virgin Atlantic havayolu şirketinin sözcüsü, uçakta kimsenin bulunmadığını söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, "Boş uçaklarımızdan birinin kanat ucu, Londra'daki Heathrow havalimanının 3. Terminal'inde bulunan standdan çekilirken başka bir uçakla temas etti. Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir. Bu süre zarfında Virgin Atlantic uçağında hiçbir müşterimizin bulunmadığını teyit edebiliriz. Tam ve kapsamlı bir soruşturma başlattık. Mühendislik ekiplerimiz şimdilik hizmet dışı bırakılan uçak üzerinde bakım kontrolleri gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr — Alex Whittles (@PurpleFrogAlex) April 6, 2024

Uçağa binmeye hazırlanan yolculardan biri olan Alex Whittles, sosyal medya platformu X üzerinden tanık olduğu kazaya ilişkin "Az önce Heathrow'da bir uçak kazasına tanık oldum! Bir Virgin Atlantic 787'yi geri iten bir römorkör, kanadını BA A350'ye çarptı." dedi.