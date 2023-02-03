Hazır betoncular, Ukrayna’nın yeniden inşasına hazır

Sektör savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşası için hazırlanıyor. Geçen yıl 4.5 milyar dolar ciro yakalayan sektör, bu yıl ciroda yüzde 10 artış bekliyor.

Başta Ukrayna olmak üzere, Suriye, Irak gibi savaştan yıkılan ülkelerin yeniden inşasında aktif rol almak için görüşmelere başlayan hazır beton sektörü, bu yıl yüzde 10 büyüme hedefliyor. ,15-17 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek BETON 2023’te görücüye çıkacak sektör, yerli ve yabancı 12 bin ziyaretçi bekliyor. Beton sektörünün, Ukrayna başta olmak üzere, Ortadoğu, BDT Ülkeleri gibi yeni yapılanma sürecindeki ülkelerde ihracat hedefini büyüttüğünü söyleyen Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, “Geçmişte Avrupa’dan ürün almak için sıraya giren sektör, bugün teknoloji ihraç eder bir konuma yükseldi. Almanya gibi Avrupa’nın önemli ülkelerinin makineleri bizden gidiyor” dedi.

İnşaat sektörüyle birlikte Türk hazır beton sektörünün Ukrayna gibi ülkelerin savaş sonrası yapılanmasına talip olduğunu söyleyen Işık, “Bu anlamda yurt dışında en fazla iş alan ülkeyiz. Uluslararası pazarlarda Çin ve Koreli firmalarla yarışıyoruz ama bizim lojistik, lokasyon, teknoloji avantajımız var” diye konuştu.

“Kampanyalar olumlu yansıyor”

“İlk Evim İlk İşyerim”, “Yeni Evim Konut Finansman Programı” gibi uygulamalar ile konut sektörünü canlandırmaya yönelik adımları olumlu değerlendiren Işık, şunları söyledi: “2023 yılı her sektörde olduğundan çok daha fazla inşaat ve konut sektörü açısından finansman odaklı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız farklı finansman modellerini hayata geçirdikçe inşaat sektörü tırmanışa geçecek.

Hazır beton sektörünün 2022 yılını, 2021 yılındaki 105 milyon metreküpe yakın bir üretimle kapattığını tahmin ediyoruz. 2023 yılında ise reel bazda yüzde 10’luk bir büyümenin gerçekleştirilme si, inşaat sektörünün potansiyeli ile karşılaştırıldığında hiç de zor değil. Bunun için inşaat sektörü oyuncularının önlerini görmeleri gerekiyor. Enflasyon ve maliyetler kısmında kazanılacak başarılar sonrasında inşaat sektörü 2023 yılını hedefine varmış bir şekilde kapatacak” dedi.

Hazır beton sektörünün, 4 milyar doları aşan cirosu, 35 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 105 milyon metreküpü bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir yer teşkil ettiğini dile getiren Işık, “2021 yılı verilerine göre AB üyesi bütün ülkelerin toplam üretim miktarı 272.5 milyon metreküp iken, Türkiye tek başına 105 milyon metreküp beton üretiyor. Bu üretim miktarıyla Türkiye, AB ülkeleri arasında birinci ülke konumunda” dedi.

“Betonlaşma diye bize haksızlık yapılıyor”

Son yıllarda “betonlaşma” diye başlayan söylemleri sık duyduklarını ifade eden Işık, “Hatalı kentleşme ve hatalı yapılaşmadan kaynaklanan sorunları, en önemli taşıyıcı yapı malzemesi olan ve hayatımızın her anına temas eden betona ve beton üreticisine yüklemek doğru değil.

THBB olarak betonun çevreyle ve toplumla uyumunun en doğru şekilde sağlanmasını son derece önemsiyoruz. Hazır beton inşaat sektörüne girdi sağlayan en önemli kol. Betonun istenilen şekil ve boyutta kolaylıkla üretilebilmesi, yüksek basınç dayanımı, dış etkenlere karşı dayanıklılığı ve bu sebeple de ekonomik bir malzeme olması gibi avantajları betonu vazgeçilmez kılıyor.

Beton hem geri dönüştürülebiliyor hem de geri dönüştürülmüş malzemelerle de üretilebiliyor. Yenilikçi ve estetik bir malzeme olan beton, gelişen teknolojilerle geleceğin de yapı malzemesi olmaya devam edecek” diye konuştu. Işık, çevre hassasiyeti noktasında yıllardır dile getirdikleri beton yollar yapılması gerekliliğini yineledi. İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyi üyesi olduklarını kaydeden Işık, “Dünyada sektörümüz açısından en üst seviye sürdürülebilirlik belgelendirme modelini ülkemize kazandırdık” dedi.

Demir-çelik tozundan beton

Küresel ısınma, iklim değişikliğini ‘bela’ olarak nitelendiren Yavuz Işık, “Karbondioksit emisyonunu azaltmak için demir-çelik fabrikalarından çıkan çürufları, termik santrallerdeki külleri hem çevreye kazanç sağlamak hem de betona değer katmak için geri dönüştürüyoruz.

Kimya fabrikalarının bacalarından çıkan karbondioksiti bacada yakalayıp likite dönüştürmek için dünyada çalışmalar başladı” dedi. İnşaatın 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 14’lük daralma oranının son dönemlerdeki en yüksek gerilemeye işaret ettiğinin altını çizen Işık, şunları söyledi : "Rakamlar bize başka bir sorunu işaret ediyor. Aralık ayı itibarıyla ipotekli konut satışlarındaki yüzde 52’yi bulan azalma, konut sektöründe finansmana erişimin ne derece önemli olduğunu gösteriyor.”