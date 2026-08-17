'Heroes' dizisinin yıldızı 36 yaşında hayatını kaybetti, Hayden Panettiere kimdir? neden öldü?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

"Heroes" ve "Nashville" dizileriyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncunun babası Skip Panettiere duyururken ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

1989 yılında ABD'de doğan Panettiere, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda reklam ve televizyon dizilerinde rol alarak adım attı. Kariyerindeki büyük çıkışı ise 2006'da NBC ekranlarında yayımlanmaya başlayan "Heroes" dizisiyle yaptı.

Dizide süper güçlere sahip lise amigo kızı Claire Bennet'i canlandıran Panettiere, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyuncu daha sonra hiciv ve korku unsurlarını bir araya getiren "Scream" serisinin kadrosunda da yer aldı.

İki kez Altın Küre'ye aday gösterildi

Panettiere, müzikal drama "Nashville"da hayat verdiği Juliette Barnes karakteriyle kariyerindeki başarısını sürdürdü. Bu performansı, oyuncuya 2013 ve 2014 yıllarında Televizyon Dizisi, Mini Dizi veya Televizyon Filmi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde iki Altın Küre adaylığı getirdi.

Öte yandan Panettiere, "Nashville" dizisinin çekimleri devam ederken 2015 yılında rehabilitasyon sürecine başladı. Oyuncu daha sonraki açıklamalarında uzun yıllar depresyon, anksiyete, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

Yaşadıklarını anı kitabında anlattı

Panettiere, mayıs ayında yayımlanan "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında da özel hayatında yaşadığı zorlu süreçlere yer verdi. Oyuncu, kızı Kaya'nın 2014 yılındaki güç doğumunun neden olduğu travmayı, ardından karşılaştığı doğum sonrası depresyonu ve alkol bağımlılığıyla mücadelesini kaleme aldı.