Hint medyası, “Türkiyesiz koridor olmaz”ı tartışıyor

Erdoğan’ın sözleri, iki gündür G20 Zirvesi’nin ev sahibi olan Hindistan’ın medyasını süslüyor. Delhi merkezli Hindustan Times gazetesi, “Erdoğan, Ankara’yı by-pass eden IMEC yerine Körfez’i Türkiye ve Avrupa’ya bağlayacak rakip koridor projesi Kalkınma Yolu’nu destekliyor” diye yazıp, “Türkiye, Hindistan nefretine geri mi dönüyor?” diye sordu.

Tribune India, “Erdoğan’ın gözü yeni ulaştırma koridorunda” diyerek, Kalkınma Yolu Projesi’ni tanıtırken; Hint haber sitesi First Post, “Erdoğan, mega proje IMEC’e karşı” başlığını kullandı. Londra merkezli Middle East Eye’ın da “IMEC’e karşı olan Erdoğan, rakip planın arkasında” manşetini atması dikkat çekti.