Hollanda merkezli konaklama devinden Tukan kuşu davası
Logosu Tukan kuşu olan Van Der Valk markalarının sahibi Hollanda merkezli Stichting Vander Valk Merken şirketi, kendisi gibi konaklama ve yeme-içme alanında faaliyet gösteren Demsa Holding A.Ş’nin Valk markasını kullanarak haksız menfaat ve marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.
Hayati ARIGAN
Hollandalı firma, Tukan kuşu logosunu da kullanan Demsa şirketinin yıllardır tüketici nezdinde oluşturduğu imajı, tüketici hatırında kendisine transfer ettiğini ileri sürdü.
91 otel ve restoranı var
İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dosyasında; Hollanda'nın en büyük konaklama zinciri Van Der Valk grubunun sahibi olan Stichting Vander Valk Merken şirketi, Van Der Valk ve Valk türevi markalar altında faaliyet gösteren Hollanda, Almanya, Belçika, İspanya ve Karayipler’de 91 otel ve restoran sahibi olduğunu belirtti.
Kahve markası için başvurdu
Hollandalı şirket; dünyaca tanınmış markası olan Valk markasını kullanmaması için Demsa şirketini 2020'de noterle ihtar edildiğini ancak pandemi sürecinde dava açma hazırlıklarını ertelediğini dava dilekçesinde anlattı. Demsa şirketinin ise 2021'de “vanderbucks coffee” ibareli marka başvurusunda bulunduğunu ileri sürdü. Van Der Valk otellerinin kitap, roman, film ve müziklerde ‘hotel' ile bahsedildiğini belirten Hollandalı firma, dava dilekçesinde şu iddialarda bulundu:
-Demsa’nın kullandığı ‘Valk’ markaları, gerek gerçek hak sahibi gerekse üzerinde telif hakkı sahibi olduğu Van Der Valk markalarının kopyasından ibarettir.
-Hollandalı şirket temel faaliyet alanı olan konaklama hizmetleri üzerinde kötü niyetli olarak Demsa’nın Valk markasını kullanarak markalarıyla irtibat yaratmak ve haksız menfaat elde etmek amacıyla tescil etmiştir.
-Logo ve marka kullanımının dışında dış giydirmelerden tabelalara, personel giyiminden ambalajlara ve iç dekorasyona Van Der Valk otelleri ile yüksek benzerlik yaratmıştır. Bu benzerlik vasıtasıyla uzun yıllardır tüketici nezdinde Hollandalı firmanın oluşturduğu imaj ile Demsa firması bağlantı kurarak, tüketici hatırında yarattığı imajı kendisine transfer etmektedir.
-hotels.com, trivago ve booking gibi konaklama rezervasyon şirketlerinde Demsa firmasına ait otelin Hollandalı şirkete ait oteller zincirinin bir parçası olduğuna dair yanılan tüketiciler tarafından yazılmış olumsuz yorumlar bulunmaktadır.
İhtiyati tedbir istedi
Hollandalı firma mahkemeden, Valk markalarının 3. kişilere devrinin önlenmesi, logo ve işaretinin tüm kullanımlarının durdurulması, afiş, yapıştırma, giydirme, çalışanların önlük ve formalarında, merkez şube ve franchise açılan iş yerlerinde kullanımlarının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini, bahsi geçen eşyalara el konulmasını, vandervalkistanbul.com alan adı ve site içeriğinin kullanımının durdurulmasını istedi.
Maddi ve manevi tazminat
Hollandalı firma, tanınmış Van Der Valk ve türevi markaların benzeri olan ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli tescil edilmiş Valk markalarını hükümsüzlüğünü ve sicilden terkine, haksız rekabet tespitini, telif hakkına tecavüz fiilinin tespitine de karar verilmesini isteyerek, Demsa Holding’den 10 bin TL maddi, 10 bin TL manevi tazminat istedi. Uzmanlar, bu tür davalarda amacın tazminat miktarı olmadığı, marka korunmasının hedeflendiğini belirtiyor.