Hollanda'da 22 Kasım'da genel seçim yapılacak
Hollanda'da 22 Kasım'da genel seçim yapılacak. Hollanda'da koalisyon ortaklarının, göç politikası konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine hükümet geçen hafta düşmüştü.
Haber Merkezi
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Haber, Hollanda'nın yerel televizyon kanalı NOS'ta yer aldı.
Hollanda'da koalisyon ortaklarının, göç politikası konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine hükümet geçen hafta düşmüştü.
Hollanda'da 13 yıl ile en uzun süre görev yapan başbakan Mark Rutte Pazartesi günü siyaseti bırakacağını açıklamıştı.
Hollanda maliye bakanı Sigrid Kaag ve dışişleri bakanı Wopke Hoekstra da yaklaşan seçimlerde aday olmayacaklarını ifade ettiler.