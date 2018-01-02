Hollywood'da cinsel tacize karşı kampanya

02 Ocak 2018

Hollywood'da 300 den fazla kadın oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar, cinsel istismara karşı kampanya başlattı.

Aralarında Natalie Portman, Emma Stone gibi dünyaca ünlü kadın oyuncuların da olduğu 300'den fazla kadın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için "Time s Up" adlı kampanya düzenledi.

Kampanyaya ilk etapta 13 milyon dolar bağışta bulunuldu. Bu para, iş yerlerinde cinsel istismara maruz kalan kadın ve erkeklere yasal destek sağlamak için kullanılacak.

Kampanya kapsamında bu yılki Altın Küre Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek kadınlara cinsel tacize karşı farkındalık yaratmak için siyah elbise giymesi çağrısı da yapıldı.

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey gibi birçok kişinin adının karıştığı taciz iddiaları, ülke gündeminden düşmedi.

TIME dergisi ise cinsel taciz skandallarında maruz kaldıkları istismarlar konusunda sosyal medyada #metoo (ben de) etiketiyle kampanya başlatarak sessizliğini bozan insanları "Yılın Kişisi" seçmişti.

Time, "Yılın İnsanlarını" seçti

Kaynak: AA