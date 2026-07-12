Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği tehdidi "ciddi" seviyede

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ABD ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği yeniden gündeme geldi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO), bölgedeki güvenlik tehdidinin yüksek seviyesini koruduğunu duyurdu.

UKMTO'dan "ciddi tehdit" uyarısı

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği tehdidi seviyesi ‘ciddi' olarak kalmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ajans, İran'ın boğazın kapatıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin olarak güney güzergâhının kullanılabilir durumda olduğunu bildirdi. Söz konusu hattın çift yönlü deniz trafiğine uygun hale getirilecek şekilde genişletildiği belirtildi.

Gemilere telsiz çağrısı ve mayın uyarısı

UKMTO açıklamasında denizcilerin, deniz kuvvetleri tarafından yapılabilecek telsiz çağrılarına hazırlıklı olması ve mayın tehlikesi bulunan bölgelere karşı dikkatli davranması istendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güney güzergahı kullanılabilir durumda olup çift yönlü trafiğe uygun hale getirilecek şekilde genişletilmiştir. Denizciler, deniz kuvvetleri tarafından telsiz çağrıları yapılmasını beklemeli ve mayın tehlike bölgesine dikkat etmelidir. Denizcilere, Denizcilik İşbirliği ve Gemi Taşımacılığına Yönelik Rehberlik (NCAGS) ile iletişimlerini sürdürmeleri ve belirlenmiş bildirim ile koordinasyon prosedürlerini kullanmaları önemle tavsiye edilmektedir. NCAGS ile koordinasyon zorunlu değildir. Gemiler, koordinasyon sağlamadan güney güzergahından geçiş yapabilir. Geçişleri düzenleyen herhangi bir yetkili makam bulunmamaktadır ve herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir"

İran: Kontrolü güç kullanarak ele geçirdik

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai ise Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrole ilişkin sert bir açıklama yaptı.

Rızai, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü güç kullanarak ele geçirdik ve onu yine güç kullanarak koruyacağız" dedi.