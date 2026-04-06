Hürmüz’de geçişler 'izinle' sürüyor: 15 gemi daha geçti

İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, son 24 saat içerisinde 15 geminin Hürmüz Boğazı’ndan "İran'ın izniyle" geçtiğini duyurdu. Aynı haberde, mevcut gemi trafiğinin savaş öncesi seviyelere kıyasla yüzde 90 daha düşük olduğu ifade edildi.

Hürmüz’de kısıtlı geçiş politikası

Tahran yönetimi, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılara karşılık olarak boğazdaki geçişleri sınırlandırma yoluna gitmişti. Bu adım, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırırken petrol fiyatlarında dalgalanmayı da beraberinde getirdi.

“Tamamen kapalı değil” mesajı

İranlı yetkililer, aralarında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de bulunduğu açıklamalarda, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını vurguladı. Yetkililer, geçişlerin yalnızca "düşman ülkelere" kapalı olduğunu dile getirdi.

Ateşkes olmadan açılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a saldırılardan vazgeçmesi ve durumu düzeltmesi için süre tanırken, Tahran cephesi ise net bir ateşkes sağlanmadan Hürmüz Boğazı’nın yeniden tamamen açılmayacağını belirtiyor.

Küresel ticarette belirsizlik artıyor

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu gelişmeler, uluslararası ticaret rotalarında belirsizliği derinleştirirken enerji piyasalarında dalgalı seyrin devam etmesine neden oluyor.