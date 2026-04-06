ABD/İsrail-İran savaşı bitiyor mu? Savaşta son durum nedir?

ABD ile İran arasında süren savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik adım atıldı. Pakistan’ın hazırladığı iki aşamalı planın taraflara iletildiği ve sürecin hızla ilerlediği bildirildi.

Reuters'ın aktardığına göre, plan kapsamında ilk aşamada derhal ateşkes ilan edilmesi, ardından kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin sürdürülmesi öngörülüyor. İlk mutabakatın elektronik ortamda tamamlanacak bir anlaşma metni şeklinde hazırlanması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı yeniden açılabilir

Teklifin en dikkat çeken unsurlarından biri, ateşkesin devreye girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması. Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip olan boğazın açılması, enerji piyasaları için belirleyici olacak.

Plan kapsamında taraflara 15-20 gün süre tanınarak kalıcı anlaşma için zemin hazırlanması hedefleniyor.

Yoğun diplomasi trafiği

Sürecin arkasında yoğun bir diplomasi trafiği bulunuyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir’in, ABD ve İranlı üst düzey isimlerle gece boyunca temas halinde olduğu ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

"Herhangi bir tarih baskısını kabul etmiyoruz"

İranlı üst düzey bir yetkili, ateşkes planları sonrası yaptığı son açıklamada ise "Teklifi inceliyoruz. Ancak herhangi bir son tarih baskısını kabul etmeyeceğiz. ABD'nin henüz ateşkese hazır olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Enerji piyasaları gelişmeleri izliyor

Artan çatışmalar, küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdı. Özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol akışına yönelik riskler, fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da ateşkes için baskıyı artırmasıyla birlikte, gözler bugün tarafların vereceği kararlara çevrildi.