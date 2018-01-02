Husilerden Suudi Arabistan'a roket saldırısı
Yemen tarafından Suudi Arabistan'ın sınır bölgesi Cazan'a roket saldırısı düzenlendi.
Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır bölgesi Cazan'a roket atılması sonucu Pakistan uyruklu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Cazan Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Yahya bin Abdullah el-Kahtani, yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen'den attıkları roket mermisinin Cazan bölgesindeki El-Hurras iline düştüğünü belirtti.
Olayda Pakistan uyruklu bir kişinin öldüğünü, 3 ev ile bir aracın zarar gördüğünü kaydeden Kahtani, sivil savunma ekiplerinin olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldığını aktardı.
Kaynak: AA