Husilere şimdiye kadarki en ağır saldırı başladı

13 Haziran 2018

Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Arap güçleri Yemen'de iktidarı elinde tutan Husi güçlerine karşı şimdiye kadarki en ağır saldırıyı bugün başlatarak ülkenin en büyük liman kentini bombalıyor. Ancak Husi militanlarına boyun eğdirmeyi amaçlayan saldırı şu anda dünyada yaşanan en ağır insani krizi daha da ağırlaştırabilir.

Arap savaş uçakları ve savaş gemileri, Hodeyda limanının güneyinde mevzilenen Yemen ordusu ve yabancı askerlerin sürdürdüğü kara harekatını desteklemek için Husi mevzilerini ağır bombardımana tutuyorlar.

İran yanlısı Husilere karşı üç yıl önce Yemen savaşına dahil olan Arap ülkeleri ilk kez böyle büyük bir limanı ele geçirmek için saldırı başlattılar.

Husi güçleri, başkent Sanaa ve nüfus yoğunluğu yüksek olan pekçok yerleşim bölgesine hakim.

Bileşmiş Milletler, bu saldırının, bölgenin en yoksul ülkesi olan Yemen'de zaten son derece umutsuz durumda olan yaşam koşullarını daha da kötüye götüreceğinden kaygılı.

Hodeyda ve çevresinde 600 bin kişi yaşıyor. Hodeyda limanı, 8.4 milyon kişinin açlık sınırına dayandığı ülkedeki halka gıda ulaşımı için en kritik önemdeki nokta.

Arap ülkeleri ise, İran yanlısı Husileri müzakereye zorlayacak kesin bir zafer peşindeler. Bu ülkeler Hudeyda limanını ele geçirirlerse ulaşımı açık tutacaklarını ve limana ithal mal girmesini serbest bırakacaklarını söylüyorlar.

Arap ülkelerinin desteklediği sürgündeki hükümet yaptığı açıklamada, "Limanın kurtarılması Husi milislerinin devrilmesinin başlangıcı olacak ve Bab el Mendep Boğazı'ndaki deniz ulaşımının güvenliğini sağlayacaktır" dedi.

Arap koalisyonu, Husileri Sanaa'da sıkıştırarak ikmal hatlarını kesmek ve müzakereye mecbur bırakmak istiyor.

Birleşmiş Milletler, büyük bir saldırıdan önce taraflar arasında bir anlaşma sağlamak için çaba gösteriyor. BM Kızılhaç sözcüsü Marie-Claire Feghali, bir saldırı "muhtemelen zaten felaket boyutunda olan insani durumu daha da ağırlaştıracak" dedi.

Kaynak: Reuters