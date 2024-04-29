İBB Başkanı İmamoğlu CNN International'a konuştu: Hamas sözleri gündem yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN International’dan Scott McLean’in sorularını İstanbul’dan yanıtladı. İmamoğlu, "Hamas tabii bizim çok üzüldüğümüz bir saldırıyı İsrail’de yaptı. Ve bu terör uygulamalarını yapan, insanları topluca öldüren her türlü yapı bizim nezdimizde terör örgütüdür” ifadelerini kullandı.

İsrail ve Batı'ya yönelik eleştiriler

İmamoğlu Hamas’a yaklaşımını ortaya koyarken İsrail’e ve Batı’ya yönelik eleştiriler getirdi:

* Bugün aynı şey ne yazık ki Filistinli masum insanlara uygulanıyor. Ben her iki konunun da bir an önce bu bağlamda değerlendirilmesini ve Filistinlilerin de böylesi bir zulme maruz kalmalarının engellenmesini talep ediyorum.

* Genel anlamda Batı bu konuda büyük resmi görmüyor, bu konuya sadece ya bir tarafın veya diğer tarafın gözünden bakıyor. Bence biz daha gerçekçi bakıyoruz.

* Hamas’ın saldırısını kötü bir saldırı ve çok kötü bir durum ve terör saldırısı olarak yorumluyoruz. Ama bugün orada öldürülen Filistinli kadınların ve çocukların maruz kaldığı zulme de karşı duran bir anlayışı temsil ediyoruz.

Yerel seçim değerlendirmesi

İmamoğlu AK Parti’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde aldığı mağlubiyetin en büyük iki nedeninin "kibir ve otoriterleşme" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ekonomik sıkıntıların da yurttaşlar için etkili olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu 2028'de yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruya da yanıt verdi. Kendi adaylık durumuyla ilgili açıklama değerlendirme yapmayan İmamoğlu, Erdoğan'ın muhtemel adaylığı için ise "Ben Erdoğan’ın aday olup olmayacağıyla ilgili bir şey diyemem ama yasal olarak engelleri var. Zaman gösterecek" dedi.

Siyasi yasak sorusu geldi

Kendisi hakkında siyasi yasak istenen davayı da değerlendiren Ekrem İmamoğlu, söz konusu davanın siyasi olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, "Eğer siyasi ise bunu kim organize etti? Erdoğan mı?" sorusuna "Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet, Erdoğan rejimin başı tabii ki" yanıtını verdi.

İsrail medyası nasıl gördü?

İmamoğlu’nun Ortadoğu’ya yönelik açıklamaları İsrail medyasında da yankılandı. Ancak İsrail basını genel olarak İmamoğlu’nun İsrail’e ve Batı’ya yönelik eleştirilerini görmezden gelirken ya da kısaca geçerken Hamas’a yönelik “Terör örgütü olarak görüyoruz” sözlerini başlığa taşıdı

Kudüs merkezli The Jerusalem Post gazetesi, İBB Başkanı İmamoğlu’nun sadece Hamas’a yönelik “terör örgütü” açıklamasını haberinde kullandı.

Çok dilli yapan internet gazetesi The Times Of Israel, İmamoğlu’nun CNN International röportajını haberleştirirken “Erdoğan’ın en büyük rakibi: 7 Ekim çok üzücü, Hamas bir terör örgütüdür” başlığını attı.

Gazete, İmamoğlu’nun Hamas’ı terör örgütü olarak nitelendirerek kendini “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ayrıştırdığı” yorumunu yaptı.

The Times of Israel, İmamoğlu'nun şu sözlerine de haberinde yer verdi:

* Bugün aynı şey Filistin’de masum insanlara uygulanıyor. Hamas’ın saldırısını kötü bir saldırı ve çok kötü bir durum ve terör saldırısı olarak yorumluyoruz. Ama bugün orada öldürülen Filistinli kadınların ve çocukların maruz kaldığı zulme de karşı duran bir anlayışı temsil ediyoruz.