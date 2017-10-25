IKBY ile merkezi yönetim arasında müzakereler sürüyor

25 Ekim 2017

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçleri Komutanı Tümgeneral Samir el-Huseyni, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyetleri arasında, tartışmalı bölgelerde merkezi hükümete bağlı güçlerin konuşlandırılmasıyla ilgili müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Musul'un kuzeybatısındaki askeri güçleri komuta eden Huseyni, "Müzakerelerden çıkacak sonuçları bekliyoruz. Bu bölgelerde durum iyi. Okullar ve hükümet daireleri açık. Çok azı dışında bölgeyi terk eden yok. Bölge sakinlerini, korkulacak bir şey olmadığını belirterek evlerine dönmeleri konusunda cesaretlendirdik." dedi.

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Öte yandan, merkezi yönetime bağlı büyük bir askeri gücün, Musul'un güneydoğusunda yer alan Mahmur ilçesindeki idari birimlerde denetimi yeniden ele geçirmek üzere bölgeye geldiği kaydedildi.

Musul Operasyonları Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Cuburi ise yaptığı açıklamada, "Birden fazla bölükten oluşan büyük bir askeri güç, merkezi hükümetin kontrolü dışındaki bölgelerde yeniden denetimi ele geçirmek ve Musul-Kerkük karayolunda asayişi sağlamak üzere Mahmur ilçesine ulaştı." diye konuştu.

IKBY Peşmerge Bakanlığı, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin Erbil ile Bağdat arasında daha önce yapılan anlaşmayı dikkate almayarak ilerleyişlerini sürdürdüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA