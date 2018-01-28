IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
IKEA'nın İsveçli kurucusu Ingvar Kamprad, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü mobilya mağazaları zinciri IKEA'nın İsveçli kurucusu Ingvar Kamprad, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Şirketten yapılan açıklamada, Kamprad'ın Småland'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Kamprad "20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden biri" olarak nitelendi.
Kamprad, dünyanın dört bir tarafındaki yüzlerce mobilya mağazası ve 41 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında gösteriliyordu.
Hakkında, geçmişte Nazilerle ilişkileri nedeniyle daha önce soruşturma açılan Kamprad, Nazilerle ilişkisi hakkında "hayatımın en büyük hatası" demişti.