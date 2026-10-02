İki doz ölümcül ilaç verildi ama hayatta kaldı: İnfazlar durduruldu

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ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'ın infazı, iki doz ölümcül ilaç uygulanmasına rağmen gerçekleştirilemedi. Cezaevi dışında bir sağlık kuruluşuna sevk edilen 50 yaşındaki Pike'ın durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Pike'ın avukatı Randy Spivey, müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin "Ancak şu anda hayatta olduğunu biliyoruz" dedi.

Damar yolu için yaklaşık bir saat uğraşıldı

İnfaz sırasında yaşananları anlatan Spivey'e göre ekip, Pike'a damar yolu açabilmek için yaklaşık bir saat boyunca çalıştı. Spivey, bu süreçte çok sayıda girişimde bulunulduğunu belirterek, "Sadece sol kolunda en az yedi iğne kullanıldığını saydım. Bunlardan biri, başarısız bir denemenin ardından koldan çıkarılırken eğilmiş görünüyordu" ifadelerini kullandı.

İkinci ölümcül dozun uygulanmasının ardından Pike'ın hâlâ nefes aldığı anlaşıldı. Sonrasında yaşananlara ilişkin ayrıntıların bilinmediğini söyleyen Spivey, "Perdenin arkasında neler olduğunu kimse bilmiyordu. Sağlık görevlilerinin ne zaman müdahale edip etmediğini bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Avukatları hukuki seçenekleri değerlendiriyor

Spivey, Tennessee Valisi Bill Lee'nin Pike'ın cezasını hafifletmesi gerektiğini savundu. Pike'ın diğer avukatı Stephen Ferrell ise bundan sonraki süreçte başvurulabilecek hukuki yollar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Ferrell, "Bunu etraflıca düşünmek ve Pike'ın iyileşmesini, ne istediği konusunda söz sahibi olmasını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Planlanan infazlar durduruldu

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi talimatını verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme tamamlanana kadar durduruldu.

Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı.

Bunun dışında rahatsız edici bir tekrar yok. İki doz verilmesine rağmen infazın gerçekleşmemesi / ikinci dozdan sonra hâlâ nefes alması birbirine benziyor ama ikincisi olayın nasıl geliştiğini anlattığı için bence kalmalı.