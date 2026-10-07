İnfazdan sağ kurtuldu: İki doz ölümcül ilaca rağmen bilinci açıldı

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ABD'nin Tennessee eyaletinde, iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen kalbi durmayan idam mahkûmu Christa Pike'ın bilincinin yerine geldiği ve konuşabildiği bildirildi. Hastanede tedavisi süren 50 yaşındaki Pike'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamayı avukatları yaptı.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, avukatlarının 2 Ekim'de bilinçsiz ve solunum cihazına bağlı olduğunu duyurduğu Pike, yeniden iletişim kurabilecek duruma geldi.

Yeni infaz kararında sağlık durumu belirleyici olacak

Birden fazla ölümcül dozda ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan ilk kişi olduğu düşünülen Pike hakkında yeniden infaz kararı alınıp alınmayacağının, sağlık durumuna göre belirleneceği ifade ediliyor.

ABD Yüksek Mahkemesi, idam cezasına çarptırılmasının nedenini "makul şekilde kavrayamayan" kişilerin infazına izin vermiyor.

İnceleme başlatıldı, diğer infazlar durduruldu

Pike'a 30 Eylül'de idam cezasının uygulanması amacıyla iki doz ilaç verilmiş, ancak kalbinin durmaması üzerine cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Başarısız infaz girişiminin ardından Tennessee Valisi Bill Lee, olayın araştırılması talimatını vermişti. Eyalette yılın geri kalanında yapılması planlanan infazlar da inceleme tamamlanana kadar durdurulmuştu.

Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.