İngiltere, Fransa ve Almanya; Ukrayna ve İran gündemiyle toplandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna, İran ve Kuzey Kutbu’nun güvenliği başlıklarını masaya yatırdı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Starmer, 6 Ocak’ta Paris’te Ukrayna gündemiyle düzenlenen “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısının ardından bu sabah Macron ve Merz ile telefonla görüştü.

Görüşmede liderler, Paris’te gerçekleştirilen toplantıda Ukrayna’ya verilen güçlü desteği ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlar çerçevesinde kaydedilen olumlu gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna-Rusya için kalıcı barış çağrısı

Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla ABD ile yürütülen yakın işbirliğinden memnuniyet duyulduğu ifade edilirken, Rusya’nın “Oreşnik” orta menzilli balistik füze kullanımı da dahil olmak üzere Ukrayna’ya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.

Starmer, Rusya’nın bu saldırıları haklı göstermek için gerçek dışı iddialar ortaya attığının açık olduğunu dile getirdi.

Liderler ayrıca Kuzey Kutbu’nun güvenliğini de ele aldı. Starmer, NATO’nun Rusya gibi tehditlere karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla bölgede daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini müttefiklerine aktardı.

İran protestolarına destek

Görüşmede İran’daki protestolar da gündeme geldi. Liderler, gelişmelere bağlı olarak yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varırken, Starmer barışçıl protesto hakkını kullananlara yönelik desteğini yineledi.