İngiltere'de doktorlardan 6 günlük iş bırakma eylemi

İngiltere’de hükümet ile İngiliz Tabipler Birliği arasında Mart ayında yürütülen ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından grev başladı. Asistan doktorlar, maaş anlaşmazlığı nedeniyle 6 günlüğüne iş bıraktı. Grev, yerel saatle 07.00’de başlarken, 13 Nisan sabahına kadar devam edecek.

Acil hatlar kullanılmaya devam edilecek

Ulusal Sağlık Sistemi’nde (NHS) görev yapan doktorların yaklaşık yarısını oluşturan asistan doktorların greve katılması nedeniyle planlı ameliyatlar ile bazı randevular ertelendi.

Sağlık yetkilileri, acil servislerde hizmetin sürdürülebilmesi için kıdemli doktorların görevlendirildiğini açıkladı. NHS tarafından yapılan açıklamada, acil ve hayati durumlarda "999 ve 111" hatlarının normal şekilde kullanılmaya devam edilmesi çağrısı yapıldı. Planlı randevusu olan hastaların, randevuları iptal edilmediği sürece hastanelere gelmeleri istendi.

Asistan doktorlar kamuda en yüksek artışı alan gruplardan

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Wes Streeting, hükümetin görüşmeleri "iyi niyetle yürüttüğünü" belirterek, sendikanın son teklifi reddetmesini eleştirdi. Streeting, mevcut maaş artışlarıyla asistan doktorların kamu sektöründe en yüksek ücret artışı alan gruplardan biri olduğunu savundu.

Hükümet yetkilileri, grevlerin NHS’ye günlük yaklaşık 50 milyon sterline (63 milyon euro) mal olduğunu ve Mart 2023’ten bu yana toplam maliyetin 3 milyar sterline (3,4 milyar euro) ulaştığını açıkladı.

Taraflara yeniden müzakere çağrısı

BMA ise son dört yılda yapılan toplam yüzde 33’lük maaş artışına rağmen, enflasyon dikkate alındığında doktorların gelirlerinin 2008 seviyesine göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük kaldığını savunuyor. Sendika, ücretlerde "gerçek anlamda iyileşme" sağlanmadıkça grevlerin sürebileceği mesajını veriyor.

BMA Asistan Doktorlar Komitesi Başkanı Dr. Jack Fletcher, grev nedeniyle tedavisi ertelenen hastalar için üzgün olduklarını belirterek, sağlık sisteminde personel eksikliği nedeniyle grev dışı dönemlerde de gecikmeler yaşandığını ifade etti. Fletcher, çözüm için tarafların yeniden müzakere masasına dönmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, grevin, Paskalya tatili dönemine denk gelmesi nedeniyle sağlık hizmetleri üzerindeki baskının artabileceği değerlendiriliyor. Tarafların bu süreçte yeniden görüşmelere başlayıp başlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.