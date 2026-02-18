İngiltere'de enflasyon 10 ayın en düşük seviyesinde

İngiltere'de tüketici fiyat endeksi, ocak ayında yıllık bazda yüzde 3 artarak piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yayımladığı verilere göre, yıllık enflasyon Aralık 2025'teki yüzde 3,4 seviyesinden gerileyerek yüzde 3'e indi. Böylelikle Ocak ayında tüketici fiyatları Mart 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 3,1 olarak ölçüldü. Bu oran, yüzde 3 seviyesindeki piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 4,4'e düştü.

Aylık bazda enflasyon yüzde 0,5 olurken, ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları aylık artış üzerinde aşağı yönlü etkide bulundu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verileri değerlendirirken enflasyonun ocakta belirgin şekilde yavaşlayarak Mart 2025'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.