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İngiltere'de iş dünyası güveni 5 ayın zirvesinde

İngiltere'de aralıkta iş dünyası güveni endeksi 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de iş dünyası güveni 5 ayın zirvesinde
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Aralık ayında İngiliz işletmeleri arasında güven temmuz ayından beri  en yüksek seviyesine çıktı.

Lloyds Bank'ın yaptığı ankete göre Brexit oylamasının yapıldığı geçen yıldan önce iyimserlik beklentilerinin altında olmasına rağmen şirketler 2018'de daha fazla yoğunluk bekliyor.

Lloyds'un iş barometresi aralıkta 28' yükseldi. Bu seviye kasımda 24 iken, referandum öncesi ise 44 seviyesindeydi.

Lloyds ekonomisti Hann-Ju Ho, "Sonuçlar, ekonominin önceki çeyrekte   olduğu gibi dördüncü çeyrekte de genişleyeceğini işaret ediyor" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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