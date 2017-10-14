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Irak'ta Barzani'ye yakın cep telefonu operatörüne saldırı

Irak'ın Babil vilayetinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye yakın "Korek Telekom" isimli cep telefonu operatörüne saldırı düzenlendiği ve 9 çalışanın kaçırıldığı bildirildi.

Irak'ta Barzani'ye yakın cep telefonu operatörüne saldırı
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Irak'ın Babil vilayetinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye yakın "Korek Telekom" isimli cep telefonu operatörüne saldırı düzenlendiği ve 9 çalışanın kaçırıldığı bildirildi.

Korek Telekom ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı bir grup dün akşam saatlerinde Babil kent merkezi Hille'deki Korek Telekom operatör merkezine saldırı düzenledi. Saldırıda operatör merkezi tamamen hasar görürken, aralarında 2 mühendisin de olduğu 9 çalışanımız kaçırıldı." denildi.

Açıklamada, söz konusu saldırı sonrası Babil ve ülkenin güneyindeki Necef, Kerbela, Divaniyye ve Musenna vilayetlerinde internet bağlantısının kesildiği kaydedildi.

Erbil merkezli Korek Telekom'un Barzani ailesine ait olduğu biliniyor.

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