İran: ABD, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı silahları kullandı
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'in son çatışmalardaki hedeflerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şikarçi'nin özellikle kullanılan silahlara yönelik iddiası gündem yarattı.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'in 2025 yılında yaşanan 12 günlük çatışmalarda İran'a yönelik planlarının başarısız olduğunu savundu. Şikarçi, ABD'nin İran'a karşı daha önce kullanılmamış gelişmiş silahları devreye soktuğunu öne sürdü.
2025'teki 12 günlük çatışma
ABD ve İsrail'in, 2025'teki 12 günlük çatışma sürecinde İran'ı bir hafta içinde yeneceklerini ve böleceklerini düşündüğünü ancak İran'ın "Sadık Vaat 1 ve 2" operasyonları ile "hedef bankası" oluşturduğunu ve savaşa dair bir teşhis ortaya koyduğunu ifade etti.
Şikarçi, ABD ve İsrail'in hem son protestolar hem de 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sırasında da aynı hedef doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.
3. Dünya Savaşı için ayrılan silahlar kullanıldı
Dünyada daha önce denenmiş ancak kullanılmamış birçok silahın İran'a karşı kullanıldığını öne süren Şikarçi, ABD'nin, 3. Dünya Savaşı için ayırdığı tüm silahları İran'a karşı kullandığını söyledi.