İran: ABD'nin ablukası ateşkesi ihlal ediyor

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri sınırlamasının ardından başlattığı deniz ablukasına İran'dan sert tepki geldi. Tahran yönetimi, söz konusu uygulamanın hem ateşkes sürecine aykırı olduğunu hem de uluslararası hukuk açısından ciddi ihlaller içerdiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin attığı adımların Pakistan aracılığıyla sağlanan ateşkesle bağdaşmadığını belirtti. Bekayi, uygulamanın bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Uluslararası hukuk vurgusu

Bekayi açıklamasında, "ABD'nin sözde İran limanları veya kıyı şeridine uyguladığı abluka, yalnızca Pakistan aracılığıyla sağlanan ateşkesin ihlali olmakla kalmıyor, aynı zamanda hukuka aykırı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Bu durum, BM Şartı'nın 2(4) maddesini ihlal eder; ayrıca, BM Genel Kurulu Kararı 3314 (1974) Madde 3(c) uyarınca saldırı eylemi olarak kabul edilir; bu madde açıkça bir devletin liman veya kıyılarının abluka altına alınmasını böyle eylemler arasında saymaktadır. Dahası, İran halkına kasıtlı olarak toplu ceza uygulanması, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eder" ifadelerini kullandı.