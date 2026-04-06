İran basını açıkladı: ABD-İsrail, Şiraz Petrokimya Kompleksi'ne saldırdı

ABD ve İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına bir yenisinin eklendiği öne sürüldü.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre, ABD ve İsrail'in Fars eyaletine bağlı Şiraz kentindeki Petrokimya Kompleksi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü. Haber, Şiraz'a bağlı Mervdeşt İlçe Kaymakamlığı kaynaklarına dayandırıldı.

Saldırı sonucunda tesisin yalnızca küçük bir bölümünün hafif şekilde zarar gördüğü ifade edildi. İlk belirlemelere göre hasarın sınırlı olduğu ve üretim faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir kesinti bilgisi paylaşılmadı.

Aseluye saldırısının ardından geldi

Şiraz'daki saldırının, İran'ın güneyinde yer alan Aseluye bölgesindeki Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne yönelik daha önce düzenlenen saldırının ardından gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu saldırıda da petrokimya üretim tesislerinin zarar gördüğü aktarılmıştı.

İran'a ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, önceki saldırı sonrası tesislerde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurmuş, olaylarda can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını açıklamıştı.