İran: Düşman teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz

Orta Doğu'da savaş tüm şiddetiyle sürerken İran, İsrail'in Dimona Nükleer Santrali’nin de bulunduğu Dimona ve Arad şehirlerine füze yağdırdı. Bölgede ciddi hasar oluşurşen, saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı konusunda uyardı. İran'a 48 saat veren Trumo, Hürmüz Boğazı'nı açmazsa, İran'ın çeşitli elektrik santrallerinin yerle bir edileceği tehdidinde bulundu.

Gerilim tırmanırken, dünya bölgeden gelecek ateşkes haberine odaklansa da İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceklerini açıkladı.

'Savaşa devam' mesajı

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini ileri süren Nik, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.